Wiedereröffnung in Mönchengladbach Wie der Handelshof drei Jahre umgebaut wurde

Die wichtigsten Zahlen zu seinem neuen Handelshof schüttelt Peter Simon mit unbewegter Mine aus dem Ärmel: „49.480 Meter Kabel. 65 Tonnen Sand. 8304 Liter Bodenbeschichtung. Nein, 8305 Liter. Sechs Tonnen Eisen. 55 Handwerksfirmen“, zählt Simon auf. Es sind keine Verkaufszahlen wie sonst vielleicht für einen Geschäftsleiter üblich, sondern Zahlen zu einem lange währenden Umbau. Seit zehn Monaten ist er Leiter der Mönchengladbacher Filiale des Handelshofs, und so fasst er nüchtern zusammen, was in den vergangenen drei Jahren am Rönneterring passiert ist: „Hier ist kein Stein auf dem anderen geblieben.“