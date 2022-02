Unternehmen aus Mönchengladbach : Textilgeschichte im Jubiläums-Podcast

Dieses Foto zeigt die Weberei von Achter & Ebels im Jahr 1927. Da bestand sie bereits seit fast drei Jahrzehnten. Foto: Aunde

Mönchengladbach Seit 75 Jahren besteht das Land Nordrhein-Westfalen. Am Sitz der Stiftung Haus der Geschichte in Düsseldorf zeigt eine sehenswerte Ausstellung prägende Entwicklungen dieser Jahrzehnte. Die Textilindustrie, insbesondere die in Mönchengladbach, gehört dazu. Im Podcast, der die Schau begleitet, wird diesem Thema eine eigene Folge gewidmet. Wir haben reingehört.