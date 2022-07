Gesundheit in Mönchengladbach : Warum Altersmedizin immer wichtiger wird

Mönchengladbach Seit zehn Jahren gibt es das Geriatrie-Zentrum am „Eli“. Dort hat die Altersmedizin durch interdisziplinäre Ansätze einen Quantensprung gemacht.

Er ist überzeugt, dass das Haupthaus im Gegenzug vom neurologischen Schwerpunkt der Geriatrie profitiert, insbesondere bei der Beurteilung von Koma-Zuständen auf der Intensivstation. Jaeger betont den breiten Ansatz der Altersmedizin, zu deren Zielgruppe Senioren ab 65 Jahren gehören. „Das Gros der Patienten ist mindestens 75 Jahre, oft 85 Jahre alt und deutlich älter. Bei Hochaltrigen haben wir ein sensibles, fragiles System. Bei jeder Maßnahme muss sich der Arzt im Klaren sein, was sie auch über Wechselwirkungen verursachen kann“, erklärt der Arzt. Dabei spiele zum Beispiel eine angemessene Medikamentierung eine wichtige Rolle. Denn hochbetagte Senioren wären oft neben der Akut-Erkrankung von einem „Sammelsurium“ an Leiden betroffen.

Jaeger hebt hervor, dass die Altersmedizin wegen der steigenden Lebenserwartung gewaltig an Bedeutung gewonnen habe. Die Senioren stellten zudem andere Ansprüche an die Medizin als noch vor fünfzehn Jahren, während deren steigende Anzahl mehr Möglichkeiten zum Erfahrungsgewinn berge. Als Indikationen zur Behandlung nennt der Altersmediziner zum Beispiel Zustände nach ausgedehnten Operationen, Knochenbrüchen oder Schlaganfällen sowie die Behandlung und Abklärung bei chronischen Schmerzen, Schwindel, Gangstörung, Stürzen, Parkinsonsyndromen wie auch Herzschwäche oder Diabetes im Alter. Bei der Versorgung nach Verletzungen setzten zum Beispiel Unfallchirurgie und Geriatrie inzwischen auf eine enge Zusammenarbeit. Gemeinsam werde ein individuelles Behandlungskonzept erarbeitet, in das Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Masseure und Psychologen einbezogen werden. Für die Intensivierung der Zusammenarbeit gründete Jaeger vor wenigen Monaten mit Chefarzt Harald Löw von der Unfallchirurgischen Klinik ein alterstraumatologisches Zentrum. Dessen Zertifizierung ist für Herbst geplant. Neben der stationären bietet das Geriatrie-Zentrum auch eine tagesklinische Behandlung an.