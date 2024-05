Wirtschaft in Mönchengladbach Wie das Jungunternehmen Texturelab in den Wissenscampus wächst

Draußen wirkt die Szenerie wie aus der Zeit gefallen: Kopfsteinpflaster zwischen alten Ziegelsteinbauten, eines mit keckem Zwiebeltürmchen, die meisten mit großen Toren, die davon künden, was hier früher mal war: Werkstätten, kleinere Produktionen, behördliche Nutzung. Das alles in überraschender Grünlage auf 3,4 Hektar. Das meiste liegt im Dornröschenschlaf. Diebe haben in den Jahren des Leerstands Kupferrohre geklaut, Fenster wurden eingeschlagen. Doch in eine der Hallen ist Leben eingekehrt.