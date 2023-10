Nahverkehr in Mönchengladbach So kommt das Deutschlandticket in der Stadt an

Eine Fahrkarte für ganz Deutschland: Mit diesem Angebot will die Bundesregierung mehr Menschen davon überzeugen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Auch in Mönchengladbach ist das Deutschlandticket, das in der Standardvariante 49 Euro pro Monat kostet, seit fünf Monaten verfügbar. Aber wird es von den Menschen in der Stadt überhaupt genutzt? Eine Übersicht.