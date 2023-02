Die Stadt selbst gestalten So können Mönchengladbacher in der Politik mitentscheiden

Jeder Mönchengladbacher, der seit mindestens drei Monaten in der Stadt wohnt, hat die Möglichkeit, sich mit seinen Anregungen und Beschwerden an den Rat oder die Bezirksvertretungen zu wenden. Stadtweite Anträge können dabei an ratsbuero@moenchengladbach.de geschickt werden. Der Absender muss erkennbar sein. Wenn die Themen sich um einzelne Stadtteile drehen, müssen sie dagegen an den jeweiligen Bezirksvorsteher geschickt werden, teilt ein Stadtsprecher mit. Deren Kontaktdaten sind unter www.moenchengladbach.de/de/stadtprofil zu finden.