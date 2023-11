Personalie in Mönchengladbach Neue Baudezernentin nimmt den Dienst auf

„Mönchengladbach liegt mir am Herzen. Die Stadt, der ich mich sehr verbunden fühle, ist auch aus fachplanerischer Sicht absolut spannend. Man spürt, dass die Menschen offen sind für den Wandel, der derzeit in vielen Bereichen konstruktiv gestaltet wird“, wird Schwan-Schmitz in einer Mitteilung aus dem Rathaus zu ihrem Dienstantritt zitiert.