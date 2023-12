Kolumne Denkanstoß Zeit der Erwartung

Ganz anders war doch das zunehmende Licht mit jeder der 24 Kerzen auf dem Adventskranz von Johann Hinrich Wichern im 19. Jahrhundert gemeint. Und auch die zunehmende Zahl an offenen Türchen in meiner Kinderzeit führte hin auf das große Fenster am 24. Dezember. Advent ist ja eine Zeit der Erwartung, sie hat Weihnachten und das Leben als Ziel. Als Zeit der Erwartung verbraucht sie sich nicht, sondern bietet die Chance, mit neuen, geöffneten Fenstern neue Perspektiven und neue Hoffnung zu entdecken. Mit geöffneten Türen können wir neue Wege zu anderen Menschen wagen. Wir sind nicht festgelegt auf das Hier und Jetzt und auch nicht allein auf den Verbrauch von Dingen. Auch Gott „schleußt wieder auf die Tür… und schenkt uns seinen Sohn“, wie es in einem alten Weihnachtslied heißt.