Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach Rassistische Gesänge in Kleingartenanlage – oder nicht?

Wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, sind mittlerweile mehrere Zeugenaussagen aufgenommen worden. Zu deren Inhalt wollte er sich aber nicht äußern. Es gebe „widersprüchliche Angaben“ zu dem Vorkommnis in der Kleingartenanlage. „Deshalb sind wir auf weitere Zeugen angewiesen“, betont er. Beim Eintreffen der Polizei auf der Feier sei nicht mehr gesungen worden. Das Lied an sich zu spielen, ist strafrechtlich nicht relevant. Sehr wohl aber, bestimmte Texte zu singen, die in rechtsextremen Kreisen üblich sind. So auch vor wenigen Wochen in einem Lokal auf Sylt. Darum geht es. Darüber hinaus soll es auf der Feier im Kleingarten Äußerungen gegeben haben, „die den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen könnten“, so der Polizeisprecher weiter. Wegen beidem wurde der Staatsschutz eingeschaltet. „Wir sind noch am Anfang der Ermittlungen“, sagt der Sprecher.