Vier Verletzte bei Unfall in Mönchengladbach : Seniorin verwechselt Gleise mit Straße - Zug stößt mit Auto zusammen

Foto: Sascha Rixkens 5 Bilder Unfall an Bahnübergang in Mönchengladbach-Wickrath.

Mönchengladbach Bei einem Unfall in Mönchengladbach-Wickrath sind am Donnerstagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Zug stieß an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammen und schleifte es hunderte Meter mit. Derzeit läuft die Evakuierung der Passagiere.

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich am Dahler Weg in Mönchengladbach-Wickrath ein Unfall zwischen einem Zug und einem Auto ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei Mönchengladbach am Morgen sagte, war eine Autofahrerin auf einem Bahnübergang zum Stehen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 81-Jährige auf die Schienen an dem beschrankten Bahnübergang zwischen Herrath und Wickrath gefahren - sie hatte demnach wohl die Gleise mit der Straße verwechselt. Die Fahrerin konnte nach Polizeiangaben das Auto selbst verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Kurz darauf stieß der RE4, der auf dem Weg von Aachen nach Mönchengladbach war, mit dem Auto zusammen. Der Pkw wurde laut Bundespolizei 400 Meter mitgeschleift. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 250 Passagiere, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Vier von ihnen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von Sanitätern behandelt. Drei wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Angaben der Bundespolizei läuft derzeit die Evakuierung. Wie die Sprecherin der Bundespolizei mitteilte, werden die Passagiere zunächst mit Draisinen zum nächsten Bahnhof gebracht, wo Busse auf sie warten, um sie weiter zum Hauptbahnhof Mönchengladbach zu bringen.

Die Zugstrecke zwischen Aachen und Mönchengladbach ist an der Unfallstelle im Stadtteil Wickrath derzeit gesperrt. Betroffen sind der RE4 und RB33. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist bislang unklar. „Wenn es keine größeren Schäden am Zug gibt, kann er hoffentlich zeitnah weiterfahren und die Sperrung aufgehoben werden“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.