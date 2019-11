Drei Verletzte bei Unfall : Zug stößt in Mönchengladbach mit Auto zusammen - RE4-Strecke gesperrt

Mönchengladbach Bei einem Unfall in Mönchengladbach-Wickrath sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Ein Zug stieß an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammen. Derzeit läuft die Evakuierung der Passagiere.

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich am Dahler Weg in Mönchengladbach-Wickrath ein Unfall zwischen einem Zug und einem Auto ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei Mönchengladbach am Morgen sagte, war eine Autofahrerin auf einem Bahnübergang zum Stehen gekommen. Wieso sie trotz des heranfahrenden Zuges und der Warnsignale auf den Bahnübergang zwischen Herrath und Wickrath fuhr, ist bislang unklar. Die Fahrerin konnte nach Polizeiangaben das Auto selbst verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Kurz darauf stieß der RE4, der auf dem Weg von Aachen nach Mönchengladbach war, mit dem Auto zusammen. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 250 Passagiere, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Drei von ihnen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von Sanitätern behandelt.

Nach Angaben der Bundespolizei ist derzeit eine Evakuierung geplant. Busse sollen die Reisegäste aus Wickrath abholen und weiter nach Mönchengladbach bringen.

Die Zugstrecke zwischen Aachen und Mönchengladbach ist an der Unfallstelle im Stadtteil Wickrath derzeit gesperrt. Betroffen sind der RE4 und RB33. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist bislang unklar. „Wenn es keine größeren Schäden am Zug gibt, kann er hoffentlich zeitnah weiterfahren und die Sperrung aufgehoben werden“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

„Züge aus Aachen Hbf enden/beginnen in Lindern. Züge aus Mönchengladbach Hbf enden/beginnen in Rheydt Hbf“, schrieb die Deutsche Bahn bei Twitter. „In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen.“

(mba)