Familien in Mönchengladbach Spielplatz Beller Mühle hat jetzt ein Wickelboard

Mönchengladbach · Ein neuer Aufbau am Spielplatz Beller Mühle in Odenkirchen ist kein neues Spielgerät, sondern ein Wickelboard. Dort sollen Eltern ihre kleinen Kinder geschützt wickeln können. Was die Stadt außerdem an Orte zum Stillen und Windelwechseln bietet.

26.07.2024 , 05:10 Uhr

Nicole Hoffmann (Mitte) und Samira Hlaouit (r.) vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie am neuen Wickelboard am Spielplatz Beller Mühle in Odenkirchen. Foto: Stadt MG

Seit mehr als einem Jahr wird der umgebaute Spielplatz Beller Mühle von Familien genutzt. Die Stadt ist überzeugt: Seither wird der Spielplatz von Kindern aller Altersklassen und ihren Eltern sehr gut angenommen. Während Krabbelkinder beispielsweise erste Erfahrungen mit Sand, beim Rutschen oder mit dem Schwung einer Babyschaukel machen können, stehen größeren Kindern zum Auspowern und Austesten von Kraft und Geschicklichkeit unter anderem verschiedene Klettermöglichkeiten, eine Multisportanlage zum Fußball- und Basketballspielen sowie ein Fitnessbereich zur Verfügung. Auch ein Picknickbereich lädt zum Verweilen ein. Nun gibt es eine ganz neue Einrichtung, die aber kein Spielgerät ist: Ein Wickelboard ist am Spielplatz Beller Mühle aufgebaut. Das soll das Babywickeln in der Öffentlichkeit erleichtern. Der speziell zum Einsatz im Freien gedachte und aus robusten Materialien gebaute Wickeltisch ist eine geschützte Liegefläche, die die Intimsphäre des Kindes wahrt, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und einen bedürfnisgerechten Ort für die Körperpflege bietet, teilte die Stadt mit. „Das Windelwechseln gehört zu den elementaren Grundbedürfnissen von Säuglingen und Kleinkindern und stellt gleichermaßen einen intimen Moment zwischen dem Kind und der wickelnden Person dar, so die Stadt. Die Stadt bezeichnet das Wickelboard als einen Teil einer familienfreundlichen Raumgestaltung und verweist darauf, dass Mönchengladbach seit 2019 als „stillfreundliche Kommune“ vom Hebammenverband zertifiziert ist. Neben Orten zum Stillen weist die Stadt unter stadt.mg/stillfreundlich auch Wickelgelegenheiten im öffentlichen Raum aus. Aufgeführt sind dort das Familienbüro der Stadt und die Fachstelle Frühe Hilfen (Aachener Straße 2), das Minto, der Kinderschutzbund (Hindenburgstraße 56), die Stadtbibliothek, verschiedene Cafés und Restaurants in Gladbach und Rheydt, die Hochschule Niederrhein, die Awo (Limitenstraße 64) und das Jugendzentrum Pestalozzistraße.

(angr)