Polizei Mönchengladbach : Wichtiger Zeuge nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Mönchengladbach Nach aktuellen Ermittlungen sah ein Mann den muskulösen Räuber, der am 5. November die Aral-Tankstelle an der Liedberger Straße ausraubte.

Die Polizei Mönchengladbach gibt weitere Details zu dem Raubüberfall am 5. November auf eine Aral-Tankstelle an der Liedberger Straße in Giesenkirchen bekannt. Aktuellen Ermittlungen zufolge hat sich zur Tatzeit ein Mann an den Zapfsäulen vor der Tankstelle aufgehalten, um seinen Kleinwagen zu betanken. Offensichtlich sah der Mann dem Täter nach, als dieser aus dem Verkaufsraum flüchtete.