Unterstützung für Mieter in Mönchengladbach Zahl der Wohngeldberechtigten wird sich mehr als verdoppeln

Die Reform stellt die zuständige Fachverwaltung in Mönchengladbach vor einige Herausforderungen: Es gebe nach wie vor offene Fragen, weil sich das Gesetz zwar seit Monaten in der Diskussion befindet, eine Fixierung auf eine endgültige Fassung aber erst vor Kurzem erfolgte, teilt die Stadt mit. „Für die Wohngeldstellen fehlt daher leider noch viel an Vorarbeit“, wird Regina Hartung, Leiterin des Fachbereichs Soziales und Wohnen, in der Mitteilung zitiert. Zudem fehle es an erforderlichem Personal, um die Reform umzusetzen. „Auch wenn hier erforderliche Schritte in Mönchengladbach schon veranlasst wurden, wird es zu längeren Wartezeiten bei der Wohngeldbewilligung kommen“, sagt Hartung.