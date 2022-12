Wirtschaftsförderung Mönchengladbach WFMG arbeitet in neuen Büros ohne feste Arbeitsplätze

Mobile Arbeitsplätze, jeden Tag womöglich ein anderer Schreibtisch oder gar ein Arbeitstag ganz im Homeoffice – so stellen sich die Planer eines möglichen Rathaus-Neubaus die Arbeitsweise der Mitarbeiter der Stadtverwaltung künftig vor. Wie das funktionieren kann, machen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt (WFMG) jetzt in den neuen Büros vor: Die WFMG ist umgezogen in den Bürogebäuderiegel namens „Stonecutter Offices“ an der Steinmetzstraße. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs führten Wirtschaftsförderer Ulrich Schückhaus, Prokurist David Bongartz, Theo Lieven vom Vermieter Vincero Holding und Gewerbemakler Jens Graaf durch die neuen Räume.