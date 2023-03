Gebiet Schwalm-Nette in Mönchengladbach Gladbachs Westen soll zum Naturpark werden

Mönchengladbach · Premiumwanderwege gibt es in Mönchengladbach nicht, trotzdem ist die Erholung in den Grünflächen der Stadt beliebt wie nie. Jetzt sollen fast 57 Quadratkilometer der Stadt zusätzlich Teil des Naturparks Schwalm-Nette werden. Was sich die Stadt davon verspricht und was das den Bürgern bringen soll.

28.03.2023, 05:10 Uhr

Ein Graureiher (hier an den Krickenbecker Seen) ist das Wappentier des Naturparks Schwalm Nette. Bislang sind nur vergleichsweise wenige Flächen in Gladbach Teil des Parks. Foto: Cornelia Kolb

Der Stadtwald Rheydt und Schloss Wickrath sind mindestens so beliebte Naherholungsgebiete wie der Hardter Wald und das Rheindahlener Umland. Sie alle haben aber gemein, dass sie nicht oder nur stückweise (Hardter Wald) Teil des Naturparks Schwalm-Nette sind. Das will die Stadt jetzt ändern und praktisch den gesamten Südwesten der Stadt in den Naturpark integrieren.