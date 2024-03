Bauprojekt in Mönchengladbach Weshalb die Markthalle noch immer nicht öffnet

Wäre alles gelaufen, wie geplant, hätten die Mönchengladbacher seit zweieinhalb Jahren eine Attraktion in der Altstadt: Sie könnten in der Markthalle auf dem Kapuzinerplatz schlendern, genießen, plaudern, sich zuprosten und – je nach Wetter – draußen Live-Events genießen. Die Realität sieht aber so aus: Die Markthalle, ein Projekt privater Investoren, sieht seit vielen Monaten, wenn nicht sogar einigen Jahren äußerlich fertig aus. Aber eröffnet wird sie nicht. Und der Platz ist eine große Baustelle, zumindest zwischen Haus Zoar und Markthalle. Der gesamte Bodenbelag wird ausgetauscht, statt der zunächst geplanten kleinen Verbesserung hat die Stadt mit 1,5 Millionen die fast dreifache Summe für eine Komplettsanierung veranschlagt.