Ja, es ist tatsächlich möglich, dass die öffentliche Hand etwas Großes baut, ohne dass sich die Kosten vervielfachen. Interessanterweise könnte ausgerechnet Kostenpflichtiger Inhalt der scheidende Mönchengladbacher Planungsdezernent Gregor Bonin davon aus eigener Erfahrung berichten: Die Tunnelbauten für den Autoverkehr in der Innenstadt von Düsseldorf, wo Bonin in gleicher Position zuvor viele Jahre gearbeitet hatte, sind nicht nur in der vorgegebenen Zeit gebaut worden, der Kostenrahmen wurde sogar leicht unterschritten.