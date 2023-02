Einrichtung in Mönchengladbach Weshalb das Kindercafé „Dreikäsehoch“ zu hat

Mamas und Papas sitzen bei einem Kaffee zusammen, während die Kinder im Bällebad toben, in der Spielküche experimentieren oder mit einem Hüpfpferd um die Wette springen. Die Kleinen kehren zwischendurch für einen Biss in eine Waffel oder einen Schluck Kakao an den Tisch zurück. Die Eltern genießen ein wenig Entspannung und Gespräche mit Freunden – in einem geschützten Raum, in dem alles kindgerecht gestaltet ist und kein Kleinkind unbemerkt weglaufen kann. So war es fast sieben Jahre lang in der Bambini-Lounge in Neuwerk, Mönchengladbachs einzigem verbliebenen Kindercafé.