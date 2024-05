Besonders schwerer Diebstahl Wertvolles Inventar aus Flugzeugwrack gestohlen

Am Donnerstag, 23. Mai, hatte die Polizei Kenntnis von einem besonders schweren Fall des Diebstahls an der Flughafenstraße erhalten und entsandte ein Streifenteam. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte in ein Flugzeugwrack auf einem Abstellgelände eingedrungen waren und aus dem Cockpit diverses Inventar – darunter viele Kabel – entwendet hatten.