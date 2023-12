Landesweite Messungen Immer mehr Coronaviren im Abwasser nachweisbar

Viele Menschen haben es schon vor den Weihnachtstagen im Gefühl gehabt, Messdaten geben ihnen recht: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt seit Wochen an. Das lässt sich Kostenpflichtiger Inhalt aus dem sogenannten „Abwassermonitoring“ ablesen. Dabei wird das Wasser aus ausgewählten Kläranlagen beprobt und die Sars-CoV-2-Viruslast bestimmt. Neuwerk ist einer von 14 Standorten in NRW, an denen das geschieht. Die Ergebnisse werden wöchentlich vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) veröffentlicht.