Werner Scholz : Vereinter für die Heimat

Mönchengladbach Werner Scholz, Vorsitzender des Heimatvereins, sieht den Zusammenhalt der Odenkirchener schwinden.

(hh) Ein imposanter Wassergraben und darin ein stattliches Gemäuer – Werner Scholz erklärt das große Gemälde an der Wand im Odenkirchener Burgturms sofort. „Das war hier früher eigentlich ein Schloss“, sagt Vorsitzende des Odenkirchener Heimatvereins. Der „Burgturm“ klingt nicht ganz so edel, aber als Relikt herrschaftlicher Zeiten macht das Gemäuer immer noch viel her her. Scholz (82) richtet dort unter anderem ein Archiv für die Geschichte des Stadtteils ein. Die reicht – Faustkeilfunde beweisen es – bis in die Steinzeit zurück, erlebte Verwüstungen durch Kriege und Verheerungen wie bei einer großen Feuersbrunst 1701. Berappelt hat man sich aber immer wieder.