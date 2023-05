Geschichtswerkstatt in Mönchengladbach Wer war die Malerin Mate Mink-Born?

Mate Mink-Born (1882-1969) war ihr Künstlername. Sie galt zu ihrer Zeit als eine „führende Persönlichkeit auf dem Gebiet des Bibelbildes“. Für eine Frau war das in der damaligen Zeit durchaus ungewöhnlich. Geboren wurde Mate Mink-Born am 3. Mai 1882 als Mathilde Mink in Elsdorf am Rande des heutigen Braunkohletagebaus Hambach. Bereits mit 18 Jahren nahm sie Unterricht bei Wilhelm Spatz in Düsseldorf, um danach nach Berlin zu gehen. Dort studierte sie bei Franz Skarbina und Lovis Corinth. Persönliche Förderung erfuhr sie durch Adolph von Menzel, dem bedeutendsten deutschen Maler des Realismus im 19. Jahrhundert.