Gastbeitrag Geschichtswerkstatt Der Textilindustrielle Carl Brandts

Vermutlich aus Dankbarkeit gegenüber seinen Eltern, insbesondre dem Vater Carl Brandts und der fehlenden Nachkommenschaft, kam er auf die Idee, der Stadt M.Gladbach das Gebäude und den Garten an der Ecke Kaiser- und Blücherstraße für kulturelle Zwecke zu stiften. Die ursprüngliche Stiftung sah vor, das Haus ausschließlich für Zwecke der Stadtbibliothek und des Archivs aber auch für Museumstätigkeiten zu nutzen. In der Stiftungsurkunde vom 7. August 1926 wurde vermerkt, dass das Gebäude den Namen „Carl-Brandts-Haus“ tragen sollte. Dies erfolgte allerdings erst 89 Jahr später im Jahre 2015, als bereits längst ein Neubau auf dem ursprünglichen Gartenareal errichtet worden war, obwohl dies von Anfang an Bestandteil der Stiftung aus dem Jahr 1926 gewesen war. Bemerkenswert, dass in der Stiftungsurkunde der Vorname Carl mit C geschrieben wurde, obwohl sein Name davor nur mit K zu finden ist.