Kolumne Denkanstoss : Wer stoppt den Kriegs-Wahnsinn?

Plötzlich der Krieg im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit . Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Mönchengladbach Man sollte im Beten um Frieden nicht nachlassen und einen klaren Blick für Unrecht überall auf der Welt bewahren, meint unser Autor.

Von Ulrich Clancett

Der Sonnenschein dieser Tage tut gut. Ok, die Landwirtschaft lechzt schon wieder nach Wasser – aber sei’s drum. Da bin ich manchmal auch ein bisschen egoistisch unterwegs. Die Sonne tut gut, weil sie mich wärmend an das Licht des Lebens erinnert, das Leben in mir langsam wieder erweckt, während sich die Welt in der zu Ende gehenden Corona-Pandemie aufhellt und zugleich die fast noch dunkleren Wolken des Krieges über uns aufziehen.

Auf einmal seien wir in einer anderen Welt aufgewacht, erzählten viele, die sich seit dem Altweibertag mit den schrecklichen Bildern des Krieges in der Ukraine zu beschäftigen hatten. Plötzlich waren es nicht mehr Hospitalisierungs-Raten und Sieben-Tage-Inzidenzen, die uns beschäftigten. Es waren Nachrichten über den Kriegstreiber aus Moskau und das Leiden der Menschen in der Ukraine – diesseits und jenseits der Kriegsfront übrigens, denn das Leid des Krieges unterscheidet nicht nach Nationalität.

Und so werden in diesen schönen Frühlingstagen des Jahres 2022 meine Gefühle wieder auf eine harte Probe gestellt. Manchmal reibe auch ich mir die Augen und muss feststellen: Die Welt ist seit dem Morgen des Altweibertages keine andere geworden. Der Krieg legt nur das Brennglas der Krise auf die wahren Verhältnisse und lässt uns erschrecken über das, was eigentlich schon längst da war. Und lässt uns erschrecken über unsere Blindheit, mit der wir geschlagen waren.

Eine Frage, die immer drängender wird angesichts der grassierenden Zerstörungen rund um das Kriegsgeschehen, angesichts rasant steigender Opfer- und Flüchtlingszahlen und immer größer werdenden, teils katastrophalen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft: Wer kann diesen Wahnsinn stoppen? Wer kann dem Kriegstreiber aus dem Kreml Einhalt gebieten?

Seit vielen Jahren begleitet mich ein eindrucksvoller Text, den der fast vergessene Dichter Reinhold Schneider (1903 bis 1958) verfasst hat. 1936 geschrieben und 1941 veröffentlicht hat er auch für unsere aktuelle Situation noch wahrhaft prophetische Kräfte:

„Allein den Betern kann es noch gelingen / Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten. / Und diese Welt den richtenden Gewalten / Durch ein geheiligt Leben abzuringen.“

Täter könnten nie den Himmel zwingen, so Schneider weiter. Was sie vereinten, werde sich wieder spalten und was sie erneuerten, werde über Nacht veralten, was sie schüfen, werde Not und Unheil bringen. Und weiter dichtete Schneider:

„Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, / Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, / Indes im Dom die Beter sich verhüllen, / Bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt / Und in den Tiefen, die kein Aug‘ entschleiert, / Die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen.“