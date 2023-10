Kolumne Denkanstoß Für wen ist die Kirche ein Zufluchtsort?

Aber bevor ich darauf komme, möchte Sie zuerst an einem Urlaubserlebnis im September teilhaben lassen, das mich – vor allem im Blick auf das anschließend zu erzählende Erlebnis – lange zum Nachdenken gebracht hat. Nach wunderschönen Sommer- und Sonnentagen hat es dann doch einmal zu regnen begonnen in Rovinj. Sturzbachartig ergoss sich das Wasser die abschüssigen kleinen Gassen der Altstadt herunter und die abgenutzten alten unebenen Marmorsteine gerieten zu einer Rutschbahn. Und was geschah: Fluchtartig rannten die Menschen in die naheliegende Kirche St. Euphemia und in Windeseile war die Kirche gerammelt voll. Da kam mir der Gedanke in den Sinn: Ja, so ist es – Kirche ist ein Zufluchtsort. Und das ist gut so.