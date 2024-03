Handwerker-Aktion in Mönchengladbach Wenn Vorschulkinder sich als Dachdecker üben

Mit Stichsäge, Akkuschrauber & Co. fand sich Plaßwilm im städtischen Familienzentrum ein, wo er bereits von den Mädchen und Jungen erwartet wurde. „Mich in meinem Betrieb zu besuchen, ist wegen der Maschinen leider zu gefährlich“, bedauerte Niklas Plaßwilm, der seinen Traumberuf entdeckte, als er 15 war und seine Eltern ihr Dach neu eindecken ließen. Auch der sechsjährige Paul Flaam kann sich vorstellen, eines Tages als Dachdecker zu arbeiten, auch wenn zwischen Kindergartenzeit und Ausbildung noch etliche Jahre in der Schule liegen. Mit dem Papa hat der zukünftige Grundschüler bereits im Garten eine Brücke als Verbindung zwischen zwei Baumhäusern geschaffen. „Höhenangst kenne ich nicht“, erklärte Paul selbstbewusst. Gute Voraussetzungen also, um eines Tages in Plaßwilms Fußstapfen zu treten.