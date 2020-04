Wandel des Lebensstils nötig : Wenn Sodbrennen zur Krankheit wird

Mönchengladbach Dass sich zu fettes Essen unangenehm bemerkbar macht, hat wohl jeder schon mal gespürt. Wenn Sodbrennen allerdings häufig auftritt und sich zu einer Refluxkrankheit entwickelt, ist eine Behandlung nötig.

Gerd ist nicht nur ein Vorname. In Großbuchstaben steht GERD für eine weit verbreitete Erkrankung und ein Wortungetüm: die Gastroösophageale Refluxkrankheit (englisch: Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) Als Sodbrennen kennt es so ziemlich jeder. Heißt es allerdings GERD, ist es zur Krankheit geworden. Tatsächlich ist es ist die häufigste gutartige Erkrankung des oberen Verdauungstraktes in der westlichen Welt. Zwischen zehn und 20 Prozent der Bevölkerung leiden darunter.

Der Reflux äußert sich, wie der lateinische Begriff sagt, als Rückfluss: Mageninhalt gelangt wieder in den Mund. In schweren Fällen werden Betroffene bis zu fünf Mal in der Nacht wach, weil das Abendessen nicht im Magen bleiben will. Eine Ursache für den Reflux: Die Verbindung zwischen Speiseröhre und Magen schließt sich nicht. „Der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen ist defekt“, erklärt Professor Frank A. Granderath, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Krankenhauses Neuwerk. Es kann auch ein Zwerchfellbruch vorliegen. Es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass das Sodbrennen krankhaft wird. Übergewicht ist ein wichtiger Faktor, eine falsche Ernährungsweise ein weiterer. „Zu viel, zu fett, zu spät, zu schnell“, zählt der Chefarzt einige der Sünden in der modernen Ernährung auf.