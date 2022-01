Augmented Reality im Museum : Wenn ein Jedi zum Leben erwacht

Thomas Manglitz (l.), Jürgen Hein und Nicole Weiland waren an der Entwicklung der AR-Angebote im Museum beteiligt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Augmented Reality, übersetzt „erweiterte Realität“, ist eine Technologie, mit der virtuelle Figuren zum Leben erweckt werden können. Zum Beispiel Jedis und imperiale Kampfläufer in der Ausstellung „Stars of the Galaxy“.