Aktion in Mönchengladbach : Kleine Forscher entdecken das Erdreich

Kinder entdeckten und experimentierten rund um das Erdreich am Tag der Forscher an Schlsos Rheydt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Beim Tag der Forscher an Schloss Rheydt erlebten rund 150 Kinder, was das Erdreich alles zu bieten hat. An 14 Stationen experimentierten die Kleinen – und kamen dabei nicht nur Regenwürmern auf die Spur.

Von Alexandra Dahmen

Bei strahlendem Sonnenschein und warmen 28 Grad die Natur entdecken, das ist etwas Besonderes. Insgesamt 150 Mönchengladbacher Kita- und Grundschulkinder konnten das beim „Tag der Forscher“ erleben, durften auf der großen Wiese am Schloss Rheydt allerlei entdecken und experimentieren. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war das für viele der teilnehmenden Kinder der erste Ausflug. „Ich freue mich so, wir können toben und lernen und jede Menge Spaß haben oder Luis?“, rut der kleine Mats quer über den Parkplatz bevor es losgeht.

Den Tag der Forscher hat das Forschernetzwerk „WiNetziA“ in Kooperation mit dem Haus der kleinen Forscher aus Berlin ins Leben gerufen. Cäcilie Meurer vom regionalen Bildungsbüro ist eine der Organisatorinnen vor Ort. Mit ihrer freundlichen Art sorgt sie bei Groß und Klein gleich für jede Menge Begeisterung. „An unseren liebevoll gestalteten Stationen haben die Kinder die Chance, das geheimnisvolle Erdreich unter ihren Füßen einmal genauer kennenzulernen“, erklärt sie. Gerade für Stadtkinder sei das eine echte Bereicherung, denn vielerorts würden naturwissenschaftliche Themen nur noch angerissen.

Und so experimentierten, forschten und beobachteten die Kinder an insgesamt 14 Natur-Stationen. Beim Naturmemory lernten sie Blätter, Gräser und anderes kennen, und beim Laufen über verschiedene Untergründe wurde vor allem der Tastsinn der Kleinen geschult. „Rindenmulch hab ich noch nie gehört, das fühlt sich noch ungewohnt an“, erklärte Mia. Das weiche Gras nebenan war ihr dann doch lieber.

Neben zwei Spielstationen für die Abwechslung zwischendurch war ein weiteres Highlight sicher auch die Fossilienstation. „Hier habe ich mir besonders große Mühe bei der Vorbereitung gegeben“, sagt Cäcilie Meurer. Mit Hammer und Pinsel konnten die Kinder einbetonierte Fossilien selbstständig freilegen und kennenlernen.

An zwei großen Wissenswänden bekamen die kleinen Forscher zudem allerlei Hintergrundinformationen zu den Stationen. Zum Beispiel zu einem allseits bekannten Erdbewohner: dem Regenwurm. Dass er keine Nase hat, sondern über die Haut atmet, wussten die wenigsten. Dass er für die Böden eine echte Bereicherung ist, hatte der eine oder andere aber zumindest schon einmal gehört. „Sie graben den Boden um, hat Papa mir mal erzählt“, sagte Leon. Und das stimmt: Durch das Umgraben wird der Boden besonders gut belüftet.

Den Regenwurm und andere Tiere konnten die Kinder auch in der Station „Bodentiere beobachten“ kennenlernen. Mit einer Schaufel wurde ein Häufchen Erde auf ein weißes Blatt Papier drapiert und mit einer Lupe untersucht. „In der kleinen Menge sind rund 2,8 Milliarden Lebewesen vorhanden. Natürlich sehen wir die allermeisten mit dem bloßen Auge aber gar nicht“, sagt Cäcilie Meurer. Die Erde ist eben vielfältig.