Nachhaltiges Projekt in Mönchengladbach Wenn die Nachbarschaft sich aufs gemeinsame Ackern freut

Sabine Sibrandt ist als Kind mit einem kleinen Garten aufgewachsen, heute zieht sie einige Pflanzen auf ihrem Balkon. An diesem Nachmittag möchte sie sich bei der „Ackersprechstunde“ am Gemeinschaftsacker an der Adlerstraße/Ecke Loosenweg einmal näher über das Projekt informieren. Da ist Raphael Hoh der richtige Ansprechpartner. Er ist der „Ackercoach“ des Gemeinschaftsgartens in Neuwerk und nimmt Sabine Sibrandt mit auf den Acker. Gemeinsam inspizieren sie, was wächst.