Auf dem Lenßenhof in Odenkirchen Wenn ein Christbaum sprechen könnte

Mönchengladbach · Ist ein echter Weihnachtsbaum in Zeiten des Klimawandels noch ein Muss für ein stimmungsvolles Fest oder sein Kauf gar ein Frevel an der Umwelt? Was meinen die Kunden, was der Verkäufer? Und was sagt die Tanne selbst dazu? Ein Ortstermin auf dem Lenßenhof in Odenkirchen.

16.12.2022, 05:10 Uhr

Noah (3), Vater Dominik Zuk, Mutter Annalena und Jona (2) (v.l.) haben den richtigen Baum gefunden. Im Hintergrund: Joachim Kamphausen. Foto: Helmut Michelis

Von Helmut Michelis