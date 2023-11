Kolumne Denkanstoß Wenn die Gemeinschaft der Religionen zum Lichtblick wird

In der dunklen Jahreszeit feiern Christinnen und Christen die Geburt Jesu, der als Licht in die Welt kommt. Gott zeigt sich in den Wundern des Lebens. Hoffnung, die immer wieder neu entzündet wird! Im Koran heißt es in Sure 15 Vers 29: „Als ich (Gott) ihn (den Menschen) erschuf und ihm von meinem Geiste einhauchte, warfen sich die Engel vor ihm nieder.“ Nach Mouhanad Khorchide möchte Gott mit dem Menschen in einen Dialog treten. Er ruft ihn zu Liebe und Barmherzigkeit. Wenn das Fest der Liebe das Trennende in den Hintergrund treten lässt, dann wird der Geist der Weihnacht spürbar – für viele.