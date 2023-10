Kolumne Mensch Gladbach Wenn der Krieg den Schulhof erreicht

In den Schulen ist ja schon immer der Pulsschlag des Lebens zu spüren. Kinder tragen das Herz auf der Zunge, sprechen aus, was zu Hause am Tisch diskutiert wird, was sie aus ihrem Heimatland mitbringen, bei sozialen Medien oder im Fernsehen sehen. Das kann niedlich, aber auch hart sein. Wenn Kinder auf dem Schulhof toben, ist das eine schöne Geräuschkulisse, hört man manchmal genauer hin, traut man manchmal seinen Ohren kaum, welche Wörter sich zwischen Lachen und Kreischen zugeworfen werden.