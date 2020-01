Kommentar Foodsharing : Nicht die beste Lösung

Meinung Mönchengladbach Die Lebensmittelretter von Foodsharing tun dem Handel einen Gefallen, im Guten wie im Schlechten. Dabei darf es nicht bleiben.

Es ist ein Dilemma. Der Kunde möchte bitte nur das Frischeste im Regal vorfinden. Der Handel möchte möglichst viel verkaufen. Mit vollen Regalen gelingt das besser, denn mit einem üppigen Angebot macht das Einkaufen mehr Spaß. Jene Lebensmittel, die täglich in jedem Supermarkt aussortiert werden, sind in der Rechnung bereits enthalten. In der Folge müssen sich Ehrenamtliche von Foodsharing oder den Tafeln immer stärker industrialisieren, müssen Organisationsstrukturen und -hierarchien ausbilden. Und das nur, um die Mengen, die der Handel andernfalls wegwerfen würde, vor der Müllhalde zu retten.