Gute Entwicklung : Weniger Menschen starben durch Schlaganfälle

Mönchengladbach Die Zahl der Verstorbenen nach einem Schlaganfall sinkt, die Gründe dafür sind jedoch nicht eindeutig auszumachen.

In Mönchengladbach ist die Zahl der Todesfälle durch einen Schlaganfall in jüngerer Zeit gesunken. „Starben laut aktuellsten Zahlen des Landesamts für Statistik NRW im Jahr 2016 noch 203 Menschen an einem Schlaganfall, so waren es 2017 nur noch 194, ein Rückgang um 4,5 Prozent“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. In ganz Nordrhein-Westfalen erlagen im Jahr 2017 der Kasse zufolge 10.541 Menschen einem Schlaganfall, das waren 6,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor.