Pflege in Mönchengladbach : Weniger Kinder müssen für Eltern zahlen

Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz werden auch in Mönchengladbach ab 2020 weniger Kinder zur Zahlung der Pflege ihrer Eltern herangezogen. Foto: dpa/Jana Bauch

Mönchengladbach Ein Pflegeplatz im Altenheim ist teuer. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz werden ab dem 1. Januar aber nur noch wenige Angehörige zahlen müssen. Die Stadt will alle Unterhaltspflichtigen mit einem Schreiben informieren.

Etwa 2300 Senioren leben in Mönchengladbach in stationären Pflegeheimen. Und für rund zwei Drittel von ihnen bezahlt die Stadt Hilfen zur Pflege, weil die Rente der Pflegebedürftigen nicht reicht, um den Heimplatz zu bezahlen. Doch der Fachbereich Altenhilfe der Stadt holt sich das Geld, wenn möglich, von Angehörigen zurück. Und genau da ändert sich ab dem 1. Januar 2020 eine ganze Menge. Nur noch ein kleiner Teil der zahlungspflichtigen Angehörigen wird ab dem kommenden Jahr auch wirklich noch zur Zahlung herangezogen. Denn ab dem Jahreswechsel gilt das Angehörigen-Entlastungsgesetz, das der Bundesrat Ende November verabschiedet hat.

Was bedeutet dieses Gesetz? Kinder von zu pflegenden Eltern sind ab 2020 davon befreit, sich an den Kosten für den Heimplatz der Mutter oder des Vaters zu beteiligen, wenn ihr jährliches Bruttoeinkommen weniger als 100.000 Euro beträgt. Die 100.000-Euro-Grenze gilt pro unterhaltspflichtigem Kind, die Einkommen der Töchter und Söhne werden also nicht zusammengerechnet. Auch das Einkommen des Ehepartners wird nicht eingerechnet. Alleinstehende hatten bisher einen Selbstbehalt von 1800 Euro netto im Monat, Ehepaare von 3240 Euro netto im Monat, wobei noch weitere Belastungen anerkannt wurden. Ab 2020 werden also deutlich weniger Gladbacher für die Heimunterbringung ihrer Eltern bezahlen müssen.

Für wie viele Pflegebedürftige springt die Stadt ein? Mitte Dezember waren es etwa 1450 Pflegebedürfte, die Hilfe zur Pflege erhielten. Insgesamt leben in der Stadt rund 2300 Senioren in stationärer Pflege. Und die kann sich monatlich zu einer stattliche Summe entwickeln. Denn ein Pflegeplatz kann je nach Pflegegrad schnell 5000 Euro im Monat kosten. Nach Abzug des Beitrags der Pflegekasse und des eigenen Einkommens bleibt oft immer noch ein vierstelliger Betrag, für den die Stadt einspringt.

Wie viele Angehörige müssen für ihre Eltern zahlen? Das sind nicht so viele. Nach Angaben der Stadt sind von allen zahlungspflichtigen Angehörigen 195 auch wirtschaftlich dazu in der Lage und müssen sich demnach an den Kosten der Heimunterbringung beteiligen.

Wie viele profitieren von dem neuen Gesetz? Nach Berechnungen der Stadt werden künftig von den zahlungsfähigen Angehörigen weitere 159 von der Pflicht befreit sein. Das bedeutet: 81 Prozent der Kinder, die bisher zahlen mussten, werden davon ab 2020 befreit.

Was kostet das die Stadt im Jahr? Nach Berechnungen der Stadt entstehen dadurch rund 400.000 Euro an Einnahmeverlusten im Jahr. Das ist im Vergleich zu den Gesamtkosten gar nicht einmal viel: 2016 zahlte die Stadt 17,4 Millionen Euro an Hilfen zur Pflege und weitere 12,1 Millionen Euro an Pflegewohngeld. Die Summen dürften seitdem weiter gestiegen sein, denn auch die Heimplätze werden immer teurer.

Was müssen Angehörige jetzt tun, die ab 2020 nicht mehr zahlen müssen? „Soweit die Unterhaltspflichtigen unter die 100.000-Euro-Grenze fallen und keine Rückstände bestehen, können die Zahlungen ab dem 1. Januar eingestellt werden“, teilte die Stadt jetzt mit. Die Frage, ob Unterhaltspflichtige unter Einkommensgrenze fallen oder nicht, wird von Amts wegen geklärt. „Es ist nicht erforderlich, Anträge zu stellen“, so die Stadt. Die Betroffenen würden von der Stadt mit einem Schreiben informiert.