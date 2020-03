Statistik für Mönchengladbach : Weniger Grippefälle als in Vorjahren

Mönchengladbach Laut Landeszentrum Gesundheit wurden während der „Grippesaison“ bis Ende Februar in der Stadt 172 Influenza­infektionen registriert.

Die bislang acht nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Mönchengladbach bereiten vielen Menschen Sorgen. Eine gute Nachricht hingegen: Die in Spätherbst und Winter übliche Grippewelle ist in dieser „Saison“ bislang offenbar etwas glimpflicher ausgefallen, als in den beiden Jahren zuvor. Von Anfang Oktober 2019 bis in die neunte Woche 2020 wurden dem Landesgesundheitszentrum (LZG) Nordrhein-Westfalen 172 Fälle von Influenza (Grippe) gemeldet. Im gleichen Zeitraum der Saison 2018/19 wurden 278 Fälle registriert, 2017/18 waren es sogar 292 gewesen. Das jüngste vom Landeszentrum veröffentlichte Material besagt: Alleine in der Kalenderwoche neun (24. bis 29. Februar) 2020 gab es in Mönchengladbach 25 Meldungen. In der Woche davor waren es 31 gewesen.