Geflüchtete in Mönchengladbach Weniger Menschen bekommen Asylbewerber-Leistungen

Immer weniger Menschen in Mönchengladbach bekommen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das geht aus einer Statistik hervor, die it.NRW veröffentlicht hat. Demnach lag die Zahl der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen zum 31. Dezember des vergangenen Jahres in Mönchengladbach bei 505. Das waren gerade einmal halb so viele wie noch zwei Jahre zuvor, am 31. Dezember 2021 hatte diese Zahl bei 1015 gelegen. Ende 2022 waren es noch 690 Menschen, die von Asylbewerberleistungen lebten in der Vitusstadt.