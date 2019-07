Drei Tage in der Rheydter Innenstadt : Turmfest: Weniger Besucher, gute Stimmung

Das Turmfest in Rheydt mit verkaufsoffenem Sonntag lockte diesmal deutlich weniger Besucher an. Vielen war es am Wochenende wohl zu heiß. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Hitze hat wohl einige abgehalten, zum Rheydter Marktplatz zu gehen. Doch Händler, Organisatoren und Gäste zeigen sich zufrieden. Mit Skater-Wettbewerb und Senioren-Scooter-Parcours war für alle Altersgruppen etwas geboten.

Von Marcel Kolb

Ein Fest von der Stadt für die Stadt. Diesen Eindruck hatte der Besucher, der am Wochenende in der Rheydter Innenstadt unterwegs war. Denn zum 43. Mal fand dort das Turmfest statt. Diesmal war das Motto „Turmfest für alle.“ „Wir möchten ein barrierefreies Fest für alle Generationen schaffen“, erklärt Anna Kötteritzsch, Mitarbeiterin der Sozial-Holding. Sie präsentiert das Projekt „Senioren-Scooter-Sharing“, bei dem Senioren Elektromobile in Mönchengladbach mieten können sollen. Der dafür aufgebaute Parcours liegt etwas abseits des Festgeschehens. Aber je weiter sich der Besucher von dort zum Marktplatz vorarbeitet, desto bewegter wird es. In vielerlei Sinne: Die Besucherdichte wird höher, die Musik wird lauter und die Stände werden größer.

In den vergangenen Jahren war das Turmfest Austragungsort des Sparkassen-Triathlons. Diesmal nimmt der Parcours der Deutschen Skateboard-Meisterschaft den Großteil des Marktplatzes ein. Es ist die Plattform für die Westdeutsche Skateboard-Meisterschaft. „Wir hoffen, mit dieser Trendsportart auch jüngeres Publikum anzusprechen, das sonst vielleicht nicht so gerne in die Stadt geht, weil es eher internetaffin ist.“, sagt Christoph Hartleb, Vorsitzender des Citymanagements Rheydt.

Calvin (10) zeigt sein Können beim American Football der Wolfspack. Viele Vereine präsentierten sich in der City. Foto: Denise Brenneis

Info Der Rathausturm war Namensgeber Beginn Das Turmfest Rheydt fand 2019 das 43. Mal statt. Auslöser für das Stadtfest war der Bau eines Turms auf dem Rheydter Rathaus im Jahr 1977. Veranstalter Die Marketinggesellschaft Mönchengladbach (MGMG) organisiert das Fest, seit einigen Jahren findet gleichzeitig ein verkaufsoffener Sonntag in der Rheydter Innenstadt statt.

Der Plan geht offenbar auf. Familie Stein aus Nettetal ist mit ihren zwei Kindern angereist. „Das Programm des Turmfests und der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt haben uns überzeugt“, sagen sie. „Und gleich steigen wir noch auf den Kirchturm.“ Neben den Ständen auf dem Marktplatz ist auch der Turm der evangelischen Hauptkirche ein Besuchermagnet. Von dort bietet sich ein guter Blick auf den Festtrubel.

Insgesamt rund 90.000 Besucher habe das Fest von Freitag bis Sonntag angezogen, schätzt Elmar Eßer von der veranstaltenden Stadttochter MGMG. Diese Zahl ist angesichts des heißen Wetters sehr gut“, relativiert er den Rückgang. Vergangenes Jahr waren noch rund 120.000 Besucher zum Turmfest gekommen. „Unser Ziel ist, eine Zahl von etwa 100.000 Besuchern stabil zu halten“, sagt Eßer. „Alles andere ist eine Wetterfrage.“ Außerdem gebe es in den nächsten Jahren wahrscheinlich Detailänderungen im Aufbau. Beim sportlichen Teil „haben wir die Option, nächstes Jahr erneut die Rollmeisterschaft auszurichten“, so Eßer.

Die Skater hatten den Marktplatz fest im Griff. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Der Chef des Citymanagements, Christoph Hartleb, begrüßt die Veränderungen: „Es ist besser, dass in diesem Jahr das Turmfest auf dem Marktplatz zentriert ist. So hat man mehr davon.“ Als drückend empfindet er die Hitze nicht. „Es ist ein ,Zu-Wetter‘“, sagt er. „Zu warm, so dass sich manche vielleicht überlegt haben, doch lieber zu Hause zu bleiben. Aber: Wer das gemacht hat, hat etwas verpasst.“,

Der Rheydter Marktplatz liegt bei Temperaturen über 30 Grad in der prallen Sonne und ist gut besucht. Holger Lenssen vom Regionalverband Niederrhein des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der mit seinem Team für den Sanitätsdienst auf dem dreitägigen Fest zuständig ist, ist zufrieden: „Wir hatten befürchtet, dass es mehr zu tun gibt. Es scheinen aber viele die Hinweise befolgt und genug getrunken zu haben. Bisher hatten wir einen sehr ruhigen Dienst.“