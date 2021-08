Trotz Corona in Mönchengladbach : Arbeitslosigkeit sinkt im sechsten Monat in Folge

Mönchengladbach Im Februar dieses Jahres erreichte die Arbeitslosigkeit wegen Corona einen neuen Höchststand – seitdem aber haben immer mehr Menschen in Mönchengladbach wieder einen Job. Auch Kurzarbeit ist selten geworden.

Der Arbeitsmarkt in Mönchengladbach erholt sich weiter von der Corona-Pandemie. Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt im sechsten Monat in Folge gesunken, wie aus der Statistik der Agentur für Arbeit hervorgeht. Demnach waren noch 14.568 Gladbacher arbeitslos gemeldet. Das sind 55 weniger als im Juli (minus 0,4 Prozent) und sogar 663 weniger als im August 2020 (ein Rückgang um 4,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 10,4 Prozent. Sie liegt damit um 0,4 Prozentpunkte unter der Quote von August 2020 (10,8 Prozent).