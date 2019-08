Arbeitsmarkt in Mönchengladbach : Deutlich weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

Arbeitsmarkt in Mönchengladbach

Es gibt mehr gemeldete Ausbildungsplätze in Mönchengladbach als noch 2018. Foto: dpa/Jens Kalaene

Mönchengladbach Auch bei Ausbildungsplätzen ist der Trend positiv.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August in Mönchengladbach leicht gestiegen. Insgesamt waren 13.127 Männer und Frauen ohne Job, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 133 arbeitslose Gladbacher mehr als noch im Juli. Ein saisonaler Anstieg ist wenig überraschend, denn im Sommer melden sich etwa Schulabgänger, die noch keinen Ausbildungsplatz oder Studienplatz haben, arbeitslos. Entscheidend ist deshalb der Vergleich zum Vorjahresmonat, und der fällt positiv aus: Im Jahresvergleich ist die Zahl der Arbeitslosen um 395 gesunken. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote: Im Vergleich zum Juli stieg die Quote zwar um 0,1 Punkte auf 9,3 Prozent. Im August 2018 lag die Arbeitslosenquote allerdings bei 9,7 Prozent.