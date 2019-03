Ergebnisse bei den weiterführenden Schulen : Weniger Anmeldungen an Hauptschulen und Gymnasien

2230 Schüler wechseln in die fünften Klassen der weiterführenden Schulen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Mönchengladbach In Kürze sollten Aufnahmebescheide bei den Eltern sein.

Die Stadt hat die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen veröffentlicht. Demnach wollen insgesamt 242 Kinder in die fünften Klassen der Hauptschulen wechseln (Vorjahr: 256), an den Realschulen wurden 365 Schüler angemeldet (Vorjahr: 358) und 850 Kinder an den Gymnasien (Vorjahr: 885). Insgesamt wechseln rund 2230 Kinder von den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen. An den sechs Gesamtschulen waren bereits im Februar 693 Kinder angenommen worden. Auf die Anmeldung von rund 60 Schüler wartet die Schulverwaltung noch.

Die Anmeldeergebnisse wurden in Koordinierungssitzungen mit dem Fachbereich Schule und Sport, den Schulleitungen, der Schulaufsicht und den schulpolitischen Sprechern der Ratsfraktionen diskutiert, um schulorganisatorische Maßnahmen zu besprechen. Wie Harald Weuthen, Fachbereichsleiter Schule und Sport, sagte, hätten sich keine gravierenden Veränderungen bei den Anmeldezahlen ergeben. Die Eltern der angemeldeten Kinder werden gegen Ende der Woche die Aufnahmebescheide in der Post haben. Die Ergebnisse:

Hauptschulen Heinrich-Lersch: 46 (Vorjahr: 50), Neuwerk: 36 (Vorjahr: 35), Anna-Schiller-Schule, Rheindahlen: 44 (Vorjahr 30), Comenius-Schule: 43 (Vorjahr 51), Dohr: 45 (Vorjahr: 51), Kirschhecke: 28 (Vorjahr: 39). Schulorganisatorische Maßnahmen seien nicht notwendig.

Realschulen Geschwister-Scholl-Realschule: 50 Anmeldungen (Vorjahr 55), Realschule Volksgarten: 135 Anmeldungen (Vorjahr 121), Realschule an der Niers: 102 Anmeldungen (Vorjahr 101), Realschule Wickrath: 78 Anmeldungen (Vorjahr 81). Schulorganisatorische Maßnahmen seien derzeit nicht notwendig. Die Realschule Volksgarten muss Kinder an andere Schulen verweisen. Die Eltern werden in dieser Woche schriftlich informiert und erhalten alternative Vorschläge, welche Schulen die Kinder besuchen können.

Gymnasien Am Geroweiher: 85 Anmeldungen (Vorjahr 85), Math.-Nath. Gymnasium: 94 Anmeldungen (Vorjahr 84), Rheindahlen: 63 Anmeldungen (Vorjahr 71), Stift. Hum. Gymnasium: 86 Anmeldungen (Vorjahr 109), An der Gartenstraße: 119 Anmeldungen (Vorjahr 158), Franz-Meyers: 83 Anmeldungen (Vorjahr 101), Hugo-Junkers: 86 Anmeldungen (Vorjahr 74), Odenkirchen: 102 Anmeldungen (Vorjahr 77), Bischöfliche Marienschule: 132 Anmeldungen (Vorjahr 126). Das Gymnasium an der Gartenstraße wird über die Regelzügigkeit von drei Klassen hinaus eine vierte Eingangsklasse bilden.

(angr)