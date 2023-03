Nach Tumulten vor Ausländerbehörde „Bei Online-Terminen bist du chancenlos“

Mönchengladbach · Dreimal gab es eine offene Sprechstunde in der Ausländerbehörde Mönchengladbach, dreimal kam es dabei zu Tumulten und Polizeieinsätzen. Mit neuen Maßnahmen will die Stadt den Massenandrang entzerren. So sah die Situation beim vierten Anlauf aus.

22.03.2023, 19:55 Uhr

Vor dem Vitus-Center hat es am Mittwoch, 23. März, keine Tumulte gegeben. Das hatte eine Woche zuvor noch ganz anders ausgesehen. Foto: Lotta Huber

Von Gabi Peters und Lotta Huber

Ihren Namen möchte die Frau mit der Wartenummer 244 nicht sagen, wie auch die anderen Menschen nicht, die schon seit Stunden im Vitus-Center warten. „Ich war schon hier, als die Türen gerade geöffnet wurden“, sagt die Kroatin, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt und nun ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen will.