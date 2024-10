Urteil bereits gefallen Wende im Mordprozess um tödlichen Autounfall in Mönchengladbach

Überraschende Wende im Prozess um einen mutmaßlichen Mordanschlag mit einem Auto in Mönchengladbach. Am Ende eines langen Verhandlungstages trennt die Kammer das Verfahren eines 20-jährigen Angeklagten ab und spricht ihn vom Mordvorwurf frei. Denn laut Ansicht des Gerichts ist die Einlassung des jungen Mannes nicht zu widerlegen, dass er im April 2024 unwissend in diesen Fall hineingezogen wurde.