Evakuierung in Mönchengladbach : Weltkriegsbombe in Rheydt erfolgreich entschärft

Weltkriegsbombe in Rheydt erfolgreich entschärft

Evakuierung in Mönchengladbach

In Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle müssen Menschen ihre Häuser verlassen. Im Radius von 300 bis 500 Metern um die Fundstelle dürfen sich während der Entschärfung keine Personen im Freien aufhalten. Foto: PMG

Mönchengladbach Beim Abriss einer alten Gärtnerei sind Arbeiter im Gladbacher Stadtteil Rheydt auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Sie wurde am Donnerstagabend erfolgreich von Spezialisten entschärft.

An der Pongser Straße in Mönchengladbach ist am Donnerstagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf musste die 250-Kilo-Bombe entschärfen. Die Spezialisten begannen mit der Entschärfung gegen 20.50 Uhr. Bereits eine halbe Stunde später war der Einsatz erfolgreich beendet. Er verlief nach Angaben eines Stadtsprechers ohne Komplikationen.