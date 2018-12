Große Sperrung in Mönchengladbach : Weltkriegsbombe ohne Probleme entschärft

Foto: Jana Bauch 12 Bilder Mönchengladbacher Innenstadt wird wegen Bombenentschärfung evakuiert

Mönchengladbach Nach 35 Minuten war die Fliegerbombe unschädlich gemacht. 12.500 Menschen mussten ab 15 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Um 20.40 Uhr gibt es Entwarnung: Die Weltkriegsbombe, die am vergangenen Freitag in der Mönchengladbacher Innenstadt bei Bauarbeiten gefunden wurde, ist entschärft. Dirk Putzer und sein Kollege Wolfgang Wolf vom Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf brauchten rund 35 Minuten, um die 250-Kilogramm-Bombe amerikanischer Bauart in die richtige Position zu bringen und dann den Zünder zu entschärfen. „Die Bombe stand bei 4,50 Metern Tiefe senkrecht im Boden mit der Spitze nach oben“, sagte Putzer. „Wir mussten sie etwas verlagern, damit wir an den Zünder kommen konnten.“ Dafür musste die Bombe auf der Seite liegen. „Es ist sehr gut gelaufen, das Team hat gut funktioniert“, sagte Putzer. Die Bombe kam noch am Abend in ein Zwischenlager, anschließend wird sie vernichtet.

Damit konnten viele tausend Menschen am Abend wieder in ihre Wohnungen zurück. Am Nachmittag war die Innenstadt in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort der Bombe an der Bismarckstraße, Ecke Steinmetzstraße, wie ausgestorben. Rund 12.500 Einwohner mussten nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen und anderweitig unterkommen. Viele Geschäfte entlang der unteren Hindenburgstraße mussten schließen. In einem erweiterten Radius von 500 Metern rund um die Fundstelle durfte sich niemand mehr im Freien aufhalten. Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitskräfte kontrollierten die betroffenen Häuser und klingelten bis um kurz nach 20 Uhr an den Haustüren. „Wir arbeiten mit dem größtmöglichen Sicherheitsstandard“, sagte Putzer vom Kampfmittelräumdienst am Nachmittag kurz vor Beginn der Evakuierung. „Die Bombe hat schließlich ein Gesamtgewicht von 250 Kilogramm, wovon die Hälfte TNT-Sprengstoff ist, der damals konstruiert wurde, um Menschenleben und Gebäude zu zerstören. Dann muss man für die Bevölkerung Sorge tragen, dass niemand zu Schaden kommt, falls es nicht so läuft wie es laufen soll.“

Info Zahlen zur Evakuierung in der City Altenheime Zwei Pflegeeinrichtungen mit mehr als 100 Bewohnern mussten geräumt werden. Hotline Die Stadt verzeichnete am Samstag und Montag an der eingerichten Telefon-Hotline rund 1200 Anrufer, die Auskünfte zum Einsatz brauchten. Einsatzkräfte Insgesamt waren 600 Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Hilfsorganisationen im Einsatz. Einsatzleitung Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt unter Leitung von Ordnungsdezernent Matthias Engel.

Bis zum frühen Abend lief die Evakuierung der Gladbacher City reibungslos. Laut Stadtsprecher Wolfgang Speen waren zu diesem Zeitpunkt bereits die beiden Altenheime geräumt. Um kurz vor 20 Uhr allerdings umgingen rund zwei Dutzend Personen eine Absperrung an der Rückseite des Minto und mussten von verstärkten Polizeikräften aus der Sperrzone gedrängt werden. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners schrieb im sozialen Netzwerk Facebook von Bürgern, „die sich – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – sehr diszipliniert verhalten haben. Das war keine einfache Situation, die Mönchengladbach aber gut gemeistert hat.“



Dresden : Fliegerbombe in Dresden erfolgreich entschärft

zurück

weiter

Offenbar hatten sich die meisten Anwohner anderweitige Unterkünfte gesucht als die von den Hilfskräften eingerichteten. An der Sammelstelle im Math.-Nat.-Gymnasium wurden am Abend 44 Personen betreut, an der Gesamtschule Neuwerk waren es 35. Auch das Minto blieb bis nach 20 Uhr geöffnet, um einen Unterschlupf für Anwohner der City zu bieten. Die Geschäfte waren dort bis 20 Uhr geöffnet, entlang der Hindenburgstraße abwärts war aber schon ab dem Nachmittag alles zu.

Auch der Hauptbahnhof war ab 18 Uhr nur noch eine Durchfahrtstation ohne Haltepunkt. Dort wussten allerdings nicht alle Bahnreisende von der Sperrung. Am frühen Abend versuchten Fahrgäste noch, auf die Bahnsteige zu kommen, obwohl die Züge schon nicht mehr hielten. Einige wenige Züge fielen komplett aus, wie die Bahn im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.