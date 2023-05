Konzert in Mönchengladbach Weltklassik am Klavier im Kunstbahnhof Geneicken

Da war inhaltlich nahezu alles dabei, was in der Klaviermusik Rang und Namen hat. „Stellen Sie sich auf eine ungeheure Bandbreite ein“, stimmte Takayoshi Sasano das zahlreich erschienene Publikum ein. Er ist Mönchengladbacher Pate der „Weltklassik“, ein Brückenschlag zwischen den Künsten mit dem „Projekt Kunstsignal“. Das wird jeweils am dritten Samstag jedes Monats ausgesendet. Die Ankündigung war nicht zu hoch gegriffen.