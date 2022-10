Klavierkonzert in Mönchengladbach : Wie Sarah Jeon die Romantik beim Wort nimmt

Mönchengladbach Die Weltklasse-Pianistin aus Südkorea hat ein Konzert im Kunstsignal gegeben. Wie das war und wie sie die großen Stücke bewältigte.

Wo einst Dampfloks stampfend den Bahnhof ansteuerten, wurde am Wochenende Musik der fein-nervigsten Sensibilität geboten. Gerade einmal 30 Gäste finden Platz in dem intimen kleinen Raum des Kunst-Bahnhofs Geneicken – und der war an diesem bemerkenswerten Abend voll besetzt. Mit der Südkoreanerin Sarah (Seul A) Jeon gastierte eine Pianistin der Extraklasse. Bereits mehrfach international prämiert, studiert sie heute an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Studiengang Konzertexamen.

Sarah (Seul A) Jeon hatte sich in jedes dieser romantischen Werke hineingedacht. Sie spielte aus dem Kopf, was für sich genommen bereits erstaunlich und faszinierend genug war. Bei Chopins Préludes, diesem zwischen Dur und Moll wechselnden Klavierzyklus mit seiner Melodienseligkeit und flammenden Leidenschaft, war das Publikum endgültig gefesselt. So hätte es noch endlos weitergehen können. An Ideen hatte Frédéric Chopin wohl kaum Mangel, und auch die hätte die hochklassige Virtuosin verinnerlicht dargestellt. So ergab sich ein herrliches Konzertieren, das passend mit der Zugabe – Jeon spielte Schumanns „Träumerei“ – ausklang.