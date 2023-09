Veranstaltung in Mönchengladbach Ein buntes Familienfest mit ernsten Themen

Der Harmonieplatz und die Marktstraße sind an diesem Sonntag fest in Kinderhand: Anlässlich des Weltkindertages am 20. September lud der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie zu einem bunten Fest ein. Sich austoben auf einer der beiden Hüpfburgen, mit einem Roller ein Stückchen über die Fußgängerzone brausen, basteln, malen, sein Wissen testen lassen – für jedes Kind ist etwas dabei.